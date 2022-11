Une victoire pour la 300e de Miceli avec Hamoir ?

Il a traversé les époques, les saisons et tout connu, le plus souvent avec bonheur. Dimanche, face à son pote Christophe Kinet, avec lequel il connu des joies dingues chez les professionnels, notamment en Coupe d’Europe, Raphaël Miceli passera un cap. Il coachera, toutes compétitions confondues, son 300e match à la tête des Rats. Un bail, un cap, une péninsule qui force le respect. "C’est sûr que ce sera spécial pour moi, sourit l’éternel T1 de Hamoir. Oui, c’est un moment spécial pour moi. Mais, du coup, mes gars sont prévenus: ils me doivent quelque chose. Non pas sur base de la saison qui, jusqu’ici, répond à nos attentes. D’ailleurs, si on m’avait dit qu’on serait à deux points de Tubize, à ce stade-ci, j’aurais été ravi. Donc, on est là où on doit être, juste au bon endroit même si face à Tubize, en seconde période, on aurait pu l’emporter avec un peu de réussite. Donc, oui, si mes gars pouvaient me faire ce cadeau, ce serait génial… "