Saint-Georges B et C trônent en tête des P1 A et B

Seul en tête avec un point d’avance sur Ans B, Saint-Georges B s’attend à vivre un championnat compliqué jusqu’au bout. "Aucun match ne sera facile. Par rapport à l’année dernière, l’équipe a commencé sa saison sur les chapeaux de roues. Pour l’instant, tout va pour le mieux."

Dans l’autre série, la P1A, Saint-Georges C partage la tête avec Ermitage. Une surprise ! " On ne s’y attendait pas, appuie Olivier Destexhe. Depuis quelques saisons, l’objectif de cette équipe est le maintien en P1, il n’y a absolument aucune pression. On n’a pas encore rencontré de vrais cadors comme Robertville ou Ermitage. On fera les comptes après le premier tour, j’espère néanmoins que notre équipe B sera sacrée en fin de saison.

Les Saint-Georgiens ont pris le meilleur sur une formation de Patapongistes qui n’aura pas démérité. "Geoffrey (NDLR: Sougnez) n’a pas eu de chance, pointe Giuliano Ricottone. Les prochaines rencontres face à Tiege, Astoria, Chênée et Prayon devraient être à notre portée."

Bauwens de retour

L’autre belle surprise de cette septième journée est le retour aux affaires d’Éric Bauwens. L’ancien série A a porté Wanze vers une victoire capitale en vue du maintien. "C’est une immense chance de pouvoir compter sur lui, se réjouit Ronny Ceulemans. Il vient jouer quelques rencontres par amitié."

On épinglera également la lourde défaite de Viamont à Ans B ainsi que les revers de Chiroux A et Tihange A.