Nicolas Crupi l'assure avant Wanze/Bas-Oha - Melen (P1) : "Je resterai à WBO la saison prochaine"

Repris la semaine dernière avec l’équipe B du club où il a planté un triplé et distillé un assist, l’attaquant arrivé en provenance de Jehay cet été, tente de faire son trou.

"Je m’accroche comme je peux. Ce n’est pas toujours facile car l’équipe en place actuellement tourne très bien, dit-il. La semaine dernière, j’ai eu une longue discussion avec le coach qui m’a encouragé à aller de l’avant et à ne rien lâcher."

Dans les seize pour affronter Melen, Nicolas Crupi espère saisir sa chance du mieux possible. "Ce n’est pas évident de faire la différence quand tu n’as que quelques minutes de temps de jeu. Mais je le répète: je ne vais rien lâcher et démontrer au coach qu’il peut me faire confiance quand je suis sur le terrain" explique l’intéressé.

Une formation de Wanze/Bas-Oha qui a retrouvé son niveau la semaine dernière à Hannut, après avoir signé quelques prestations en dents de scie. "J’ai mis en garde mes joueurs, prévient Jean-Yves Mercenier. Melen connaît une excellente spirale et est en pleine confiance. De notre côté, je pense qu’on va retrouver le Wanze/Bas-Oha du début de championnat."

Aux Sucriers d’allier les actes à la parole.

Arbitre: Gilles Counen, assisté de William Lemaire et Damien Dodeigne.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Adam, Denorme, Carraro, Bisconti, Moulin, Mottet, Honay, Neerdael, Beaujean, Rasquin, Goosse, Crupi. Gilson et Moureaux sont blessés.