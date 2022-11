Un déménagement qui s’accompagne également d’une manière de jouer quelque peu différente. "Chaque fois que je vais quelque part, je mesure le terrain, explique le géomètre Nicolas Henkinet. Trois ou quatre mètres en moins en largeur et on perd directement 400 mètres carrés. Un terrain sur lequel on peut construire une maison… Cela revêt une importance immense. Cela modifie les habitudes de passes. La surface de Geer est six mètres plus étroit et cinq plus court que celui de Longchamps. Il ne faut pas prendre ça comme une excuse, mais il faut s’y adapter…"

Et très rapidement sous peine de voir le wagon de tête filer sans les Geerois. "On a la deuxième meilleure défense, mais seulement la septième ou huitième meilleure attaque. Ce n’est pas suffisant si on veut s’accrocher à la tête. " Et ce ne sera pas évident ce dimanche face à Ster-Francorchamps… ou la défense la plus solide de la série !

Arbitre: Thomas Leroy, assisté de Gabriel Castillo-Fernandez et Bruno Mascherin.

GEER: Aerts, Georges, Bouhrisse, Vigil Bajo, Henquet, Grosdent, Docquier, Delvaux, Fadda, Philippe, Cokgezen, Mulowa, Bekaert, Vandebosch, Coulon. Messina (pubalgie ?) est blessé.