Hannut se doit de réagir directement

Dans les rangs principautaires, on a réalisé l’équilibre parfait entre quatre joueurs expérimentés ayant carte blanche et des jeunes aux dents longues. Ainsi, dans le sillage d’un Bouchaouir largement en tête du classement des marqueurs de P1, Baeri mène le jeu à merveille alors que le duo Bergh – Milanovic n’a pas son pareil pour impacter le jeu. Autour de ces joueurs, du talent, de la jeunesse et du dynamisme capable de tout. Le pire, en passant à côté complet de son match, comme du meilleur avec deux jeunes pivots pouvant dominer le jeu dans la raquette tout en mettant des paniers de loin. Bref, une équipe équilibrée qui sort d’un revers à Spa mais qui est actuellement la seule à avoir réussi à faire tomber le leader alleurois. C’est dire sa qualité.

Il faudra donc un grand Hannut des deux côtés du terrain pour remporter la victoire. Sans doute opposés à une défense de zone, les gars de Michel Bisschop devront retrouver des couleurs et de l’envie. Risibles la semaine dernière à Saint-Louis avec leurs quatorze points marqués à la pause, les Hesbignons doivent se reprendre et retrouver leur caractère. Pour relativiser, Hannut a actuellement trois victoires d’avance sur les quatre équipes classées à la dernière place. Un gouffre qui ne devrait pas être comblé lors du deuxième tour. Pour la dynamique de groupe, on sait que les victoires sont toujours plus simples à gérer et qu’avant une fin de premier tour contre de grosses pointures, prendre cette rencontre à domicile serait une bonne nouvelle.

Une rencontre qui s’annonce engagée, peut-être même un peu tendue, mais dans laquelle il faudra impérativement garder son calme et sa concentration.