Erivelton est au Qatar pour supporter le Brésil et la Belgique

Le programme d’"Eri" est chargé. Un programme qui sent évidemment bon la Coupe du monde. Au menu: les rencontres du Brésil face à la Serbie et la Suisse, celles de la Belgique face au Canada et au Maroc et "au moins une autre rencontre des Marocains mais on verra" indique l’ancien avant du RC Malines. C’est un rêve éveillé que va vivre le Liégeois sur place. "Dès le début de la saison, au moment de signer à Fize, j’ai précisé que j’allais rater quelques matchs pour venir ici (NDLR: 2 précisément), confie-t-il depuis le Qatar. Je ne pouvais pas refuser l’invitation de Junior. C’est la première fois de ma vie que je viens ici. Et c’est aussi ma première Coupe du monde de l’intérieur. Il règne une ambiance spéciale. C’est la fête à tous les coins de rue. On se sent bien…"

Hasard du calendrier: Erivelton a justement fêté son anniversaire ce 17 novembre, jour de son arrivée sur le territoire qatari. Boycotter ? Il n’en a jamais été question dans son chef. "Quand j’ai eu la possibilité de venir ici, je n’ai pas hésité un seul instant, assure-t-il. C’est vrai que moi aussi, j’avais entendu des choses un peu étranges sur ce pays. Mais je voulais voir par moi-même. Et je peux vous dire que sur place, tout se passe bien. Les gens sont charmants et il n’y a pas de souci. On a dit quand même beaucoup de choses au sujet du Qatar mais on a pas mal déformé la réalité, je pense. On a donné une image qui ne correspond pas à la réalité…"

Le Brésil et la Belgique notamment à son menu: Erivelton ne va pas s’ennuyer là-bas. "J’avais vraiment envie de voir mes deux pays, dit-il. J’avoue qu’entre les deux, mon cœur balance fort. J’espère d’ailleurs que ces deux nations ne vont pas s’affronter dans ce tournoi, comme ce fut le cas en 2018. Là, j’avoue que j’étais dans un état spécial. Et quand la Belgique s’est qualifiée, j’ai entendu des klaxons devant chez moi toute la nuit. Cela m’a mis de mauvaise humeur, j’avoue… "

Le Brésil est cité parmi les favoris. Erivelton le pense-t-il aussi ? "Cela fait trois éditions qu’on souffre un peu, souffle l’ex-Soliérois. Là, je pense que cette génération arrive à maturité. Mais on a aussi des jeunes prometteurs qui vont prendre du vécu pour la suivante. Cela s’annonce bien, je crois."

Et la Belgique dans tout ça ? "Moi, je pense que la Belgique a encore une chance d’aller loin, assure-t-il. Le tout, c’est qu’il faut y croire et se donner à fond. C’est ça qui va faire la différence. Oui, la Belgique peut gagner cette Coupe du monde. J’espère juste que nos deux pays ne s’affronteront plus. Sinon, ben, mon cœur sera brésilien… (rires)" Boa sorte, comme on dit dans ces cas-là, en portugais… Comprenez: bonne chance…

Il a côtoyé trois Diables rouges actuels

Fait marrant: c’est carrément trois Diables rouges qu’Erivelton a côtoyés jadis. À commencer par Leandro Trossard qu’il a affronté autrefois entre le RC Malines et Lommel où le joueur de Brighton a joué. "C’était déjà un gars hyper talentueux, se souvient" Eri ". Il était capable de dribbler 3 ou 4 gars à la vitesse de l’éclair dans un mouchoir de poche. Je ne suis pas étonné par sa réussite car il était déjà au-dessus du lot… " Il a aussi connu Leander Dendoncker en équipe nationale de jeunes U16-U17. "Il était déjà exactement comme maintenant, sourit-il. Un grand, costaud, très fort de la tête qui allait dans les duels sans trop se poser de questions…" Enfin, il y a aussi eu Timothy Castagne à une autre époque. Il fut le coéquipier d’Erivelton dans les équipes de jeunes à Genk. "Lui, c’est le plus gros bosseur que j’ai vu de ma vie, assure-t-il. Il courait dans tous les sens sans jamais s’arrêter. Je ne pensais pas qu’il irait si loin mais en même temps, il le mérite avec tout le travail accompli. Il avait une VMA d’au moins 28 (rires)." Lui qui a connu tout ce beau linge ne regrette-t-il pas de ne plus évoluer à ce niveau alors qu’il fut jadis, lui aussi, professionnel. "Je ne regrette rien, assure-t-il. Je me suis posé à un moment les bonnes questions et j’ai fait les bons choix, simplement. J’ai aussi tiré le maximum de ce que je pouvais sans aucun regret…" Nul doute que là-bas, au Qatar, quand il les verra évoluer, "Eri" se souviendra du bon vieux temps…