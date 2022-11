Jordy Eeke, un challenge en Nationale pleinement réussi

Le numéro 8 hutois n’aurait sans doute pas, à l’époque, pensé se retrouver, cinq ans et demi plus tard, avec un temps de jeu quasi maximum depuis le début de la saison en D3. "La semaine passée, c’est le seul match où j’ai été moins bien. Je n’ai pas fait d’erreur catastrophique, mais je n’ai pas fait ce qu’il fallait. Sinon, hormis ça, je pense avoir 95% de temps de jeu, savoure le joueur de 29 ans. On en a discuté avec le coach et on en a conclu qu'il y avait un peu de fatigue. "

Fatigue, le mot est lâché. Et c’est cette explication qu’avance l’ensemble du groupe hutois pour expliquer les trois derniers partages. " J’ai senti qu’on était moins bien. C’est pour cela qu’on a basé cette semaine sur la fraîcheur plutôt que l’intensité ", Manu Papalino. "Ce sont quasiment toujours les mêmes qui jouent, reconnaît Jordy Eeke. Avec les résultats positifs qu’on fait, le rythme n’est pas facile à suivre. "

Et pourtant, il faudra trouver les ressources nécessaires pour tenter de poursuivre la belle série de neuf matchs sans défaite et l’amener à dix sur la grande pelouse synthétique de La Calamine. Rien d’aisé sur papier ! "Une équipe avec un très bon entraîneur et des bonnes individualités qui forment un beau collectif, analyse Manu Papalino. Cela ne m’étonnerait pas de retrouver cette équipe dans le Top 3. Je l’avais d’ailleurs citée parmi les favoris de la série." "Sans oublier leur grande force: leur coach. Il a la grinta et il sait la transmettre à ses joueurs", ajoute Jordy Eeke. Un compliment qui fera sans doute plaisir à Alex Digregorio.

Arbitre: Rinor Ismaili, assisté d’Emre Imre et Mohamed Oumbarki.

RFC HUY: Marly, Eeke, Mibenge, Loyaerts, Kabombo, Papalino, Morana, De Castris, Frantim, Muaremi, Raia, Charef, Obaker, Ngoizgba, Picchietti, Czagiel. David et Pollina sont suspendus. Papalino (tibia) est blessé.