David Jeunehomme avant Limont-Faimes B (P4A) : "Si on perd, on peut oublier le titre"

Présentés comme favoris au titre en prélude de la saison, Limont et Faimes B s’affrontent ce dimanche pour le choc de cette P4A. Si les Faimois trônent en tête depuis l’entame du championnat, les gars de David Jeunehomme occupent la troisième place avec sept points de retard sur le leader. "Autant dire que si on perd ce week-end, on peut oublier le titre, assure le mentor limontois. Ce sera une rencontre difficile face à une équipe en pleine bourre avec des jeunes de talents mais j’y crois."