Bettincourt A n’a pas eu voix au chapitre

Et cela s’est rapidement confirmé, puisque les Waremmiens de Bettincourt n’ont jamais eu voix au chapitre… avec un lourd revers 16-0. "On perd 48-8 dans les sets, le score est sans appel et démontre que cette équipe va jouer la tête, commente Christophe Lurkin. La troisième mi-temps fut plus longue que les deux premières (rires). On a tous vécu un jour sans. Heureusement que cela arrive contre le favori de la série car ce n’est pas contre ce genre de formations que l’on doit prendre des points. Personnellement, je perds deux belles en ne jouant pas trop mal. Lau était un peu à cours de compétition."