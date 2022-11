Amay rééditera-t-il sa victoire de l’aller ?

Ce soir, recevoir Sprimont, solide et surprenant premier avec la Renaissance Montegnée, l’autre équipe liégeoise montant de LFH, et les Flandriens de Lebbeke, le coach Thierry Herbillon se doute que la tâche ne sera pas des plus simples.

"Contrairement à l’aller où nous avions sorti une excellente prestation, surtout défensive, ce sera très compliqué. Depuis cette deuxième journée, les trajectoires ont été modifiées. Nous, on est en bas et eux, ils sont en tête."Ils ont accumulé les victoires et nous les défaites qui aujourd’hui font que nous devons à chaque fois jouer avec ce stress de mal faire. Clairement, nous ne sommes plus les favoris. Ce sera d’autant plus difficile que Sprimont a très mal encaissé cette défaite (NDLR: la rentrée aux vestiaires fut en effet assez houleuse) . Il ne faut pas s’attendre au moindre cadeau de leur part."

Comme depuis le début de saison, le coach n’a pas su travailler, en semaine, comme il le voulait. Avec toujours des joueurs blessés, des non-présences, le T1 a toutefois mis en avant l’excellente volonté affichée par son groupe.

"Ils ont écouté et bien travaillé même si je n’ai pas pu aller au bout de mes attentes car je n’ai pas eu deux fois le même effectif. J’ai pu parler individuellement avec chacun pour préparer cette rencontre et je pense que nous sommes capables de rééditer le résultat de l’aller à condition de bien se préparer également la veille de la rencontre."

HC AMAY: Saghir, Pucci, Destexhe (?), Philouze, Khaldi, Agnello, Vieira, Rischette, Pagnoul (?), Tillière, Tilman, Brialmont, Thirion, Tzenoff, De Cecco, Molatte