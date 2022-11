Waseige: « Ce tournoi est une honte »

1. « Pas un pays de foot »

Une chose que le fils de l’ancien sélectionneur national ne comprend toujours pas à quelques heures du début du tournoi. "Cette Coupe du monde est celle de toutes les incohérences, tanne-t-il. Rien que d’attribuer la compétition au Qatar est dingue. Ce pays a organisé la Coupe du monde pour soigner son image. Or, on n’a jamais parlé autant d’extra-sportif et dégradé la visibilité d’un pays hôte. On leur donne l’événement alors qu’il n’y a pas, à la base, de supporters, de football, de footballeurs, ni de stade. C’est fou. Puis, il y a le FIFAgate qui montre toutes les irrégularités en marge du truc. En outre, comment penser à ce pays pour organiser un tel événement alors que là-bas, on met en prison des gens pour leurs orientations sexuelles ? Sans parler des 6 500 personnes décédées sur les chantiers. Enfin, il y a cette fameuse empreinte carbone estimée à 37 tonnes de C02 pour un Qatari contre… 2 tonnes à un Européen lambda. Je le répète: cette Coupe du monde est celle de la honte… Et si j’ai mis un point d’interrogation à mon titre, c’est juste pour ne pas être à charge…"

2. « Dénoncer, pas boycotter »

Mais cette Coupe du monde, l’ami Waseige ne compte cependant pas la boycotter. Il n’ira pas sur place, mais sur les 20 jours que dure le tournoi, il sera fidèle au poste à l’antenne de la RTBF à 12 reprises. "Il y a deux ans, j’avais pris la décision de boycotter l’événement, assure-t-il. Cette idée de livre avait germé dans mon esprit et je me suis dit: ‘ ce sera sans moi.’ Mais à mesure que j’ai récolté les témoignages, j’ai changé d’avis. On a notamment eu, Philippe et moi, le témoignage de quelqu’un qui est actuellement en prison là-bas mais aussi d’ONG militant pour les droits de l’homme. Et tous abondaient dans le même sens: il ne faut pas boycotter car cela reviendrait à tolérer. Puis, quel effet cela va-t-il avoir si je ne regarde pas ou ne commente pas ? Aucun. J’ai donc choisi de résister et de dire les choses. J’ai ainsi posé une condition à ma venue à la RTBF: avoir, chaque fois, ma séquence qu’on va nommer la 65e minute en hommage aux 6 500 morts. Et, pendant qu’on passera des images de foot, je parlerai d’autre chose et des merdes qui ne vont pas dans ce pays. Le foot a déjà été bien sali par cette attribution mais il doit rester une espérance d’un monde meilleur."

3. « J’ai refusé d’y aller… »

N’aurait-il pas, dans cette optique, été plus judicieux d’aller sur place afin de dénoncer ? "I l y a deux mois, j’ai été contacté par une agence de com’ basée à Paris qui bossait pour le Qatar, avoue-t-il. On me logeait là-bas dans un palace de luxe tous frais payés. Objectif: me montrer que tout allait bien. Je l’avoue: j’ai hésité. Mais dans la minute qui suivait, j’ai appelé mon ami Philippe Auclair, lui-même sur écoute qatarie depuis sa sortie du FIFAgate. Et il m’a dit que si j’allais là-bas, j’allais être totalement discrédité. Puis, si je voulais bouger, je n’allais rien pouvoir y faire. Mieux valait dénoncer d’ici."

Auclair a alors débarqué à Hodeige pour trois jours. "Philippe était venu en Belgique il y a quelques années et je pensais qu’il revenait juste pour boire et manger, sourit Waseige. Mais il s’est assis en face de moi, a allumé son ordi et m’a lancé: ‘Bon, tu es prêt ? On va le faire ensemble, ton livre…’ On était parti…" Et même si, au final, il ne sera qu’un cri dans le désert qatarien, cet ouvrage donnera aux censeurs une oasis de liberté dont les voix doivent plus que jamais être entendues.

« La Coupe de l’immonde ? », Waseige Frédéric et Philippe Auclair, éd. Kennes, 19, 90€