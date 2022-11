Pour l’aider dans sa mission, il pourra compter, dans quelques semaines sur une arme supplémentaire en la personne de Mike Merle. En effet, l’avant, qu’on a connu à Stockay ou encore à Fraiture, était affilié à Trois-Vierges, la formation luxembourgeoise de Carmelo Giunta, avec laquelle il n’a pas joué cette saison. Et grâce à un transfert international, il sera qualifiable avec Anthisnes dès le 3 janvier. "Je suis évidemment très heureux, abonde Alex Liebens. Je manquais vraiment d’un attaquant pur jus et Mike va venir combler ce manque. Et puis, ce n’est pas n’importe qui. Il sait garder un ballon et il marque facilement."

De quoi permettre aux Anthisnois de remonter au classement ? Si le trio de tête semble hors d’atteinte, la quatrième place, et le ticket pour le tour final qui va avec, ne sont finalement qu’à sept petits points.