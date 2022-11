Le collectif Comblinois a parlé

Mais cette dynamique allait rapidement changer. En effet, progressivement, les Comblinoises allaient trouver des solutions pour alimenter le marquoir tout en muselant des visiteuses qui ne trouvaient presque plus de solution. Dans le 2e quart, seules Closset et Fuentes marquaient un panier pour encaisser un 10-4 remettant tout le monde sur la ligne de départ pour la 2e période.

20 dernières minutes à sens unique car, pour Hannut, il allait clairement manquer des joueuses puissantes puisque seule Fuentes faisait encore avancer le marquoir.

À l’inverse, Dony débutait le 3e quart en force épaulée par la suite, par Heine ou encore Tortolani qui se relayaient pour alimenter le marquoir dans le camp de Comblinoises ne faisant plus que faire monter leur avance.

Évidemment, ce derby restait fermé car on n’assistait pas non plus à une envolée locale mais, durant toute la dernière ligne droite, le Mailleux était en contrôle pour signer une nouvelle victoire et conforter son classement. Dans le camp hannutois, les blessures et absentes ont eu raison de la bonne dynamique initiale et, même si le classement n’est pas important, il faudra retrouver de l’impact offensif pour faire monter le compteur victoire d’ici la fin de l’année.

Pour sa part, malgré un calendrier chamboulé, Comblain reste à la 2e place aux points perdus derrière une équipe de Seraing toujours invaincue.

QT: 6-10, 10-4 (16-14), 17-12 (33-26), 17-14.

COMBLAIN: Dony 10, Gralinger 10, Dermouchamps 6, Tortolani 5, Vandeghen 0, Pirard 9, Mosdzianowski 2, Heine 5, Pirard C 3

HANNUT: Lejeune E 1, Leclercq 1, Lejeune M 0, Creuven 3, Antoine 6, Closset 6, Fuentes 23.