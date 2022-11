Haltérophilie - Simon Wera, vice-champion de Belgique : "J'ai tenté le tout pour le tout"

Il n’empêche, en à peine deux ans et demi de pratique, Simon Wera progresse à pas de géants. "À la base, j’avais commencé le Crossfit mais vu mon gabarit et mes performances, je suis passé à l’haltérophilie, explique-t-il. Et puis, je trouve les compétitions d’haltérophilie plus sympas. Cela me plaît vraiment. J’adore les deux mouvements. Et puis, il faut porter, forcer, se dépasser. Le but est de toujours vouloir aller plus loin."

Malgré une blessure et sa récente paternité, Simon Wera a su trouver les ressources pour performer. "Cette année, je n’avais pourtant participé qu’à deux compétitions avant ces championnats de Belgique. Une en février et une il y a un mois car, entre-temps, j’ai eu une blessure au poignet et je ne pouvais pas m’entraîner comme je le pouvais. Et puis, avec la petite, qui a maintenant six mois, je ne me suis pas trop entraîné. "

Et ce postier de métier compte bien, dans un an, monter sur la plus haute marche du podium. "Evidemment car, même en ne m’entraînant pas forcément, mes performances ne diminuent pas. L’année prochaine, mon objectif sera le même: le titre, insiste Simon Wera, qui sait qu’il sera difficile d’évoluer à un niveau plus élevé que celui de notre pays. Dans ma catégorie, c’est très très compliqué. Car les minima européens et mondiaux sont fixés sur la moyenne des performances des dix meilleurs mondiaux. Il faut savoir que le champion du monde, un Géorgien, soulève 225 kg à l’arraché, soit autant que le total de mes deux exercices (rires)."

Il n’empêche, au niveau belge, Simon Wera commence à se faire un petit nom dans le milieu. Et c’est déjà une sacrée performance !