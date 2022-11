Football - P3A: Thisnes n’a laissé aucune chance à Fraiture

Face au leader thisnois, Fraiture Sports aura fait ce qu’il a pu mais a vite compris que l’adversaire du jour était trop fort. Sébastien Baucamp, officiellement de retour comme T1, tenait à féliciter ses gars. "Jouer aussi tard, ce n’est pas évident. On a fait ce qu’on a pu et les joueurs peuvent être fiers d’eux." En face, Pierre Longueville savourait: il a officiellement la meilleure attaque et la meilleure défense. "Fraiture Sports a débuté avec un rideau de sept défenseurs mais n’a finalement jamais su sortir. Nous avons fait une bonne partie. "