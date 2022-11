Évidemment, lorsque les équipes rencontrées ne possèdent pas les aptitudes des hommes vêtus de Rouge et Noir, les occasions adversaires sont minimes comparées aux offensives nandrinoises. Mais ce n’est pas pour autant qu’il semble logique de sous-estimer les opposants. Il faut rester constamment alerte de la situation car cette dernière peut évoluer sur une simple perte de balle dans la seconde moitié de terrain.

C’est ce que l’ancien fraiturois a prouvé à de nombreuses reprises dimanche dernier face à leurs dauphins marchinois. "Je suis là pour ça, sourit l’intéressé. C’est le type de match que j’attends, rien que pour le challenge. Je suis ravi d’avoir pu contribuer à la victoire, à ma façon."

Précis dans ses relances, imposant dans les airs et possédant des réflexes salvateurs, Cédric Henn montre à son entraîneur qu’il peut compter sur lui. "Et je pense qu’il réalise la meilleure saison de sa carrière, balance le tacticien nandrinois. J’avais dit au club que s’il souhaitait avoir des ambitions, un gardien de cette trempe était nécessaire."

Marchin était le face-à-face dont il avait besoin

"Rien que le fait de jouer contre eux, c’est génial. Ne serait-ce que pour avoir du boulot." Chaque entraîneur aimerait que son gardien ait le moins possible à faire, mais c’est presque impensable. "C’est utopique. Quoiqu’il arrive, n’avoir aucun ballon sur une rencontre est inimaginable. On peut prendre des buts contre des petites équipes. Quand j’évoluais sous les couleurs fraituroises et que l’on rencontrait les premiers, on avait la rage. Maintenant, que je suis dans l’autre camp, je comprends ces clubs."

Un championnat joué d’avance?

"Certainement pas, proteste l’ancien amaytois. Perdre des points est clairement possible, même si nous réalisons un sans-faute jusqu’à présent." Sur leur synthétique, les Templiers arrivent à développer parfaitement leur jeu. Mais qu’en est-il sur herbe? "Quand ils seront gras, ce sera complètement différent. Rien que contre Clavier il y a deux semaines, nous pouvions chuter. Il ne faut pas se croire vainqueur avant une rencontre. L’engagement doit être identique."