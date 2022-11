Hamoir: R.A.S.

Pour recevoir Dison, Hamoir pourra compter sur l’ensemble de son noyau. Tout va donc pour le mieux du côté des Rats.

Solières: plainte officielle

Pour aller à Rebecq, Espeel et Hanrez rentrent de suspension. Bartholomé est incertain. Par ailleurs, Solières a déposé réclamation contre Seraing B. Chose plus surprenante: les Hutois l’ont également fait contre l’Union Saint-Gilloise B. En cause ? Cette double règle ACFF qui stipule d’une part que la seconde équipe des clubs professionnels présente en D2 ACFF doit compter sur ses feuilles de match un certain quota de joueurs formés au club et, d’autre part, un certain quota de joueurs formés en Belgique. Reste à voir si cette double réclamation va être entendue et acceptée par le comité sportif de l’ACFF. Pas de chance cependant: l’appel des Hutois face aux Unionistes a été introduit deux jours après les délais autourisés d’un mois. Celui contre Seraing semble par contre recevable administrativement.

Stockay: la cata pour Boulenger

L’hécatombe se poursuit pour Stockay. Après Kitoko, c’est au tour de Boulenger d’être gravement blessé. Le défenseur s’est en effet brisé les ligaments croisés. Sa saison est finie. Pannier (entorse), Rayane (tendinite) et Sternon (ménisque) resent out pour la réception de Jette. Une bonne nouvelle quand même: Jurdan est de retour.

Verlaine: gastro collective

Debra, Vanhove et Chubaka sont suspendus pour recevoir Acren. Choukri devrait reprendre jeudi, mais sera trop court. Pareil pour Tchamdjou et Temou trop court. Kaba (entorse à un genou avec la P2) sera absent plusieurs semaines comme Gallina (entorse à une cheville). Sorti dimanche assez rapidement contre Solières, Barry a repassé des examens complémentaires. Il souffrirait, a priori, d’une épidémie de gastro qui a frappé cinq membres verlainois.

Warnant: Piette de retour

Suspendu la semaine dernière contre Rebecq, Piette est de retour pour affronter Waremme. À noter que Crespin et Miezal sont toujours blessés.

Waremme: Lannoy toujours blessé

Henri Verjans ne pourra pas compter sur le jeune Lannoy, qui souffre d’une déchirure pour aller à Warnant.

D3 ACFF

Huy: rutpure des ligaments pour Pantot

Mauvaise nouvelle pour Cédric Pantot. Touché au genou il y a plusieurs semaines, le médian souffre d’une rupture des ligaments croisés. À noter que Fabrice Papalino est, lui, légèrement touché au tibia et ne sera pas présent ce week-end pour aller à La Calamine.

Provinciale 1

Faimes: sans Hauteclair ?

Pour aller à Beaufays, Hauteclair (élongation) est incertain. B. Renson (ménisque) a été opéré ce mardi et n’est évidemment pas disponible.

Fize: cinq absents

Pour la réception de Hombourg, Wagemans, Ledure et Eyckmans sont blessés. Erivelton et Nzembo sont à l’étranger.

Geer: au complet

Pour aller à Geer, bonne nouvelle pour Nicolas Henkinet qui pourra disposer de tout son noyau pour recevoir Ster "où une présentation des équipes aura lieu", dit-il.

Hannut: sans trois joueurs

Pour aller à Ougrée, Lopresti est supendu, Pasteels est blessé, Missé-Missé est absent. Henrot et Adrivic sont de retour…

Wanze/Bas-Oha: Hubeaux revient

Pour recevoir Melen, Moureaux (hanche) et Mercenier (dos) ne seront pas disponibles. Hubeaux rentre de suspension.