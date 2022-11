Et le chemin pour y arriver passait par cette première étape louvaniste où le club d’André Henveaux a répondu aux attentes avec douze médailles individuelles et trois en relais. "C’était vraiment bien pour le club, on s’est fait remarquer, abonde le coach du groupe compétition. Tout le monde a très bien nagé et s’est amélioré. C’est fantastique, d’autant plus avec le programme très chargé que certains avaient durant ce week-end."

Et c’est peu de le dire puisque Lucas Henveaux a nagé le 200, le 400, le 800 et le 1 500 mètres nage libre, sans oublier sa participation à certains relais. Ce qui n’a pas empêché le fer de lance du groupe de réaliser le Grand Chelem avec quatre titres nationaux… mais pas de record de Belgique. "Il échoue à 22 centièmes sur le 400 mètres… Mais il a également souffert d’une gastro en milieu de semaine. S’il avait été à 100%, il l’aurait battu, c’est sur et certain. Mais ce sera pour une prochaine fois car il améliore tout de même ses meilleurs temps personnels sur toutes les distances."

La toute grosse performance du week-end est à mettre à l’actif de sa sœur Camille, qui s’est offert le record de Belgique du 400 mètres nage libre dans sa catégorie d’âge. "Et, dans l’histoire de la natation belge, elles ne sont que trois à être passées sur les 4:10, mais Camille n’a encore que seize ans. Elle vraiment fait un super week-end avec trois médailles", savoure son papa. Trois médailles également pour Ambre Franquinet. "Mais je m’attendais à mieux sur le 400 mètres 4 nages, tout comme Emma Govaerts, qui améliore quand même son temps sur 200 mètres brasse, ajoute André Henveaux. Florentin Lovens a été fabuleux. Mention très bien également pour Thomas Courbois, Théo Marti, Noah Franquinet et Maxime Courtois. Et je tiens également à souligner le très très bon 200 mètres brasse de Grace Palmer, qui revient petit à petit."

Prochaine échéance pour les Crisnéens: le meeting du club les 25 et 26 novembre avant un nouveau stage en altitude durant les vacances hivernales qui sera suivi d’une étape qualification pour les championnats internationaux à Anvers à la mi-janvier.