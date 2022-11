Théo Carraro (Wanze/Bas-Oha): « On fait tous un bon match »

Si Wanze/Bas-Oha aime former les jeunes, il n’oublie pas non plus de les appeler en équipe fanion. Théo Carraro (18 ans) fait partie de ces privilégiés. « C’est Jean-Yves Mercenier, le T1, qui est venu me chercher en U19, déclare l’étudiant à l’Agri de Huy. Cela fait quatre fois que je débute la partie avec l’équipe première. J’espère que cela va continuer. »