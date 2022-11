Natation - Objectif Top 10 pour Alisée Pisane aux Mondiaux : "Montrer que la Belgique a de bons nageurs"

Malheureusement pour elle, elle n’est pas parvenue à améliorer ces deux marques, la faute à un enchaînement de deux compétitions en à peine quelques jours. "Le programme est très chargé et je dois bien avouer que je ressentais quand même beaucoup de fatigue. Mes temps ont été moyens on va dire", avoue la nouvelle protégée de Philippe Lucas.

Mais l’important était ailleurs puisque la représentante de l’école de natation de Waremme a décroché sa double qualification pour les Mondiaux en petit bassin qui auront lieu à Melbourne du 13 au 18 décembre. "En fait, les temps de qualification fixés par la Belgique ont changé mercredi passé. Du coup, je les avais largement avant même le week-end, explique-t-elle. On va dire qu’ils ont été réalistes sur les temps fixés… Forcément, j’ai été très heureuse de savoir que j’allais pouvoir y aller. Si j’y crois ? Pas encore, je pense que ce sera seulement le cas quand je serai sur place. Là, il y aura vraiment tout le monde, ça va être encore différent, c’est une tout autre dimension."

Alors qu’elle s’envole ce mercredi en direction de Belek pour un stage d’une semaine avec le COIB avant de retourner à Martigues, Alisée Pisane a déjà une partie de ses pensées tournées vers ces championnats du monde, quelques mois à peine après avoir pris part à l’Euro en grand bassin. "Je n’ai pas vraiment regardé où je me situais au niveau mondial. Mais si on s’en tient à l’Europe, oui, je suis pas mal du tout cette saison. Je suis cinquième sur le 800 mètres et même troisième sur le 1 500 mètres. " De quoi voir grand en Australie ? "J’aimerais bien rentrer dans le Top 10, ce serait vraiment beau. Et puis, j’ai aussi envie de montrer que la Belgique est là, que nous avons des bons nageurs sur la scène internationale."

Rendez-vous donc le 14 décembre pour le 800 mètres et deux jours plus tard pour le 1 500 mètres. Pour s’acclimater aux conditions australiennes et, surtout, au décalage horaire, Alisée Pisane s’envolera le 7 décembre. Sans doute avec pas mal d’étoiles dans les yeux. Et si elle en avait encore plus à son retour ?