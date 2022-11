Melingui, le coup de poker osé de Walo

Pour expliquer ce choix de le titulariser directement, Franck Walo ne tournait pas autour du pot. " Junior est bourré de qualités. Je lui ai fait confiance car il me manquait deux joueurs et qu’il est nécessaire d’amener de la concurrence à ce groupe, afin de ne plus voir certains se reposer sur leur laurier. Après 70 minutes, j’ai dû le sortir car ça n’allait plus mais bon, c’est normal de ne pas encore être au top dès la première rencontre quand on connaît la gravité de la blessure qu’il a vécue. "