Jean-Marc Maréchal (Stockay B) : «Cela me touche qu’on puisse me traiter de malhonnête»

Au moment de lire le journal lundi matin, Jean-Marc Maréchal a vécu une drôle de surprise. Il a en effet remarqué que le coach de Hognoul, Fabrice Morgante, avait expliqué dans nos lignes que le T1 stockali était « l’un des entraîneurs les plus malhonnêtes » et que lui et son équipe avaient « insulté l’arbitre en fin de rencontre ». L’heure est au droit de réponse pour l’ancien adjoint hutois. « J’ai besoin d’une mise au point. Cela me touche qu’on essaye de me faire passer pour une personne malhonnête et insultante. Je n’ai pris qu’un carton jaune en deux saisons, ce qui veut tout dire. L’arbitre de la rencontre, un jeune homme d’Aubel, a été impeccable durant 80 minutes. Ensuite, il a perdu pied et, en effet, il a commis une erreur de jugement en toute fin de rencontre, ce qui nous a rendus nerveux. Mais il n’a jamais été question d’insultes. Se faire traiter de la sorte par un autre entraîneur de la série, je trouve cela très petit et extrêmement déplacé. Je n’ai pas envie de critiquer mais il devient important de regarder dans son assiette avant de parler de malhonnêteté. »