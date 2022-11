Faimes est bien plus fort dans ce système à cinq défenseurs. Vrai ou faux ?

Vrai. Dommage qu’on ait perdu du temps en début de saison car beaucoup de personnes extérieures n’étaient pas convaincues par ce système. Si on avait pu évoluer de la sorte depuis le début de saison, on serait plus haut au classement quand on voit notre évolution. Car on maîtrise vraiment le système maintenant et Fize a été vraiment en difficultés à cause de cela.

On peut quasi vous considérer comme le capitaine de l’équipe au vu de votre leadership. Vrai ou faux ?

Faux. Gauthier Simon est le vrai capitaine. Mais il y a plusieurs leaders comme mon frère, Loic Houart ou moi, les joueurs expérimentés. Gauthier a pris le brassard cette saison. Cela lui permet d’avoir plus de responsabilités et cela l’aide au niveau du leadership.

En continuant à jouer de la sorte, Faimes ne devrait pas être concerné par la lutte pour le maintien. Vrai ou faux ?

Mmmhh, en P1, ça va très vite. Mais, oui, si ça continue comme ça, on devrait vite s’en sortir. Il ne manque que les buts… Si on avait un gars qui met quinze buts par an, on jouerait même les premiers rôles.

Vous avez une grosse marge de progression dans le secteur offensif. Vrai ou faux ?

Vrai. Tout est une question de confiance. Cossalter aussi est resté plusieurs matchs sans marquer. Et on ne remet pas en cause ses qualités car on connaît son passé. Hauteclair et Petitpré n’ont pas encore prouvé à ce niveau. C’est pour ça que le doute s’installe. Mais si on met un but, ça va suivre.