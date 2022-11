La Villersoise commence doucement à trembler

Et là, on a de quoi vraiment trembler car, à l’heure actuelle, les équipes qui pourraient actuellement faire la bascule de la R2 vers la P1 se nommeraient l’Union Liège et Huy qui ne comptent pas la moindre victoire mais, aussi, Liège Basket, Ensival et Ninane qui ne sont pas au mieux. Et si on en arrive à trois ou quatre descendants liégeois de R2 vers la P1, il y aura tout autant de descendants de P1 vers la P2. "On parlerait alors de trois, quatre, voire cinq équipes qui feraient la bascule ", lance le coach villersois. On a du talent dans l’équipe mais on ne peut plus rien perdre en cours de route. "

Après le derby de ce week-end contre Waremme B, ce sera un déplacement à Spa, la venue d’Alleur, puis un duel à mille points contre Liège Atlas, l’une des équipes à partager la dernière place avec les Villersois…