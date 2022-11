Huy peut-il éviter la culbute en P1 ?

Les données pour décrocher le maintien étaient donc claires: un travail de fond de longue haleine et une obligation collective comme planches de salut. Mais, si les intentions étaient louables après une campagne de recrutement inquiétante, dès les premiers rendez-vous, la réalité a malheureusement été tout autre. Beaucoup d’absences pour blessure, travail ou vacances, quelques joueurs peu assidus ou peu impliqués et l’impossibilité de réellement avancer. Après la coupe AWBB chaotique, l’espoir de retrouver un groupe complet en championnat allait, lui aussi, disparaître et les défaites allaient s’enchaîner.

À ce jour, Huy a donc toujours un tableau de chasse vierge après neuf rencontres et se prépare à jouer sa dernière carte. En effet, samedi, c’est un duel contre Ninane B, avant-dernier, qui se profile et qui ne peut se conclure que par une victoire pour encore avoir une chance infime de maintien. Car, en évoquant une situation "positive" avec "seulement" trois descendants par série, il faut rejoindre des formations qui sont à deux voire trois victoires !

Samedi, Huy doit donc débloquer son compteur puis, il faudra encore au minimum une victoire d’ici la fin du premier tour avec Alleur (leader), Mont-sur-Marchienne (trois victoires) et le Fresh Air (troisième) au programme. Et même si chaque match de basket mérite d’être joué, il est clair que si le groupe de Steve Jovenau ne décroche pas deux victoires avant janvier, il faudra déjà se projeter sur la nouvelle saison à l’étage inférieur !

Objectivement, ce ne serait pas une catastrophe à condition de proposer un projet clair et attrayant qui pourrait avoir sa place dans la région même si tout le monde sera nostalgique de l’époque de l’Union dans les divisions régionales, pour ne pas dire nationales.