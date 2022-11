Ella (Warnant B): «On vise la tranche»

Désormais, l’attaquant de 21 ans est bien installé dans le onze warnantois et sa forme joue en sa faveur. Inutile de parler de maintien pour son équipe, l’objectif de l’équipe est ambitieux mais clair. "On vise la tranche avec Warnant B. En venant au club, je ne connaissais pas la situation sportive du groupe mais désormais, on commence à y croire. Nous sommes quatrièmes dans la deuxième tranche, à un point du leader. On ne sait jamais jusqu’où on peut aller."