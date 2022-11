Benjamin Petit, métronome de la défense thisnoise, n’a laissé aucune chance à Strée

Auteur d’une performance XXL contre Strée, le milieu de terrain a parfaitement comblé le forfait en dernière minute de Bastien Heptia, blessé. D’ailleurs les statistiques le montrent: Thisnes n’a subi qu’un seul tir cadré sur l’ensemble des 90 minutes dans un stade où son équipe était pourtant invaincue depuis plus de deux ans. " Nous étions parfaitement organisés sur l’ensemble du match, jubile le frère de Valentin. Avec notre expérience, nous savions exactement ce qu’il fallait faire, d’autant qu’il s’agissait d’un match à enjeu. C’est juste dommage pour moi que ma tête ait heurté la barre sur le corner (rires)."

Avec désormais un point d’avance sur leur dernière victime et une rencontre de moins disputée, les hommes de Pierre Longueville sont lancés vers un titre que tout le monde leur annonçait. Et si évidemment, Vyle-Tharoul et Strée font encore de la résistance, plus grand monde n’ose désormais remettre en question la suprématie hannutoise. " Quatre sur six à l’extérieur chez nos deux principaux concurrents, avec du recul, c’est excellent. Par le passé, comme à Warnant, nous arrivions à remporter le championnat en gagnant les matchs dits à notre portée et après, on laissait les gros poissons se manger entre eux. C’est donc chouette qu’ici, on peut montrer que nous sommes présents. Strée n’était pas à cette position-là pour rien. Toutes les équipes ne se sont jouées qu’à une reprise donc on ne peut pas dire que c’est fini, mais cela commence à sentir bon. "

Et en cas de doublé en deux ans, Benjamin Petit pourra prétendre à un statut spécial dans le onze de base de l’équipe-type. Une récompense qui serait logique pour un gars qui bosse dans l’ombre, mais qui permet à ses équipiers de rayonner tout autour de lui.