Un Tom Surkijn taille patron à Jehay

Jehay a également pu compter sur son gardien, le jeune Tom Surkijn, qui a sorti des arrêts nécessaires et importants, sauvant son équipe à plusieurs reprises. "Je suis content de ma prestation mais surtout content pour l’équipe parce que nous ne nous prenons pas la tête et nous jouons de façon libérée. Il n’y a aucune pression de la part de personnes à propos ces matchs du haut du tableau."

Grâce à la défaite de Flémalle face à Seraing Athlétique, Jehay se retrouve à la première place du classement suite à sa victoire sur Ferrières. En plus de ses dix victoires en quinze matchs, Jehay possède la meilleure attaque de la série et peut également compter sur les bonnes prestations de son gardien. "Depuis le début de saison, je trouve que je fais mon travail et, en tout cas, j’essaie de le faire du mieux possible et d’être le plus appliqué possible sans faire d’erreur pour pas pénaliser l’équipe. Je suis vraiment très heureux d’être à Jehay cette saison. Je trouve que j’ai fait un bon choix parce que mon objectif de cette saison est de jouer tous les matchs possibles. "

Une chose est sûre, c’est que dimanche, les hommes de Philippe Gustin ont fait le plein de confiance contre Ferrières avant de recevoir ce dimanche Braives, qui est actuellement, grâce à la victoire contre Momalle, troisième au classement général.