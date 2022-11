Segatto: « Le pire match depuis que je suis à Verlaine »

De fait. Solières l’a prouvé avec une volonté de tous les instants. "On a un groupe avec peu de joueurs, mais on a une envie de fou, assure Pascal Bairamjan. On n’a jamais laissé respirer notre adversaire qu’on a dominé de la tête et des épaules. On était vraiment bien dans le coup et on prend de la confiance. C’est de bon augure pour la suite. Je pense qu’on peut faire de belles choses, aussi avec Maxime Crahay qui, sans rire, est devenu mon avant numéro 1. C’est fou mais je ne suis pas étonné car il a beaucoup de qualités…"