Score de forfait pour Huy qui jouera les Play-Down

La mission était difficile, elle est devenue mathématiquement impossible. Face à l’un des ogres de la série qui va plus que probablement jouer la montée dès cette saison, les Mosans n’ont pas su recréer le même exploit que face au Vivier d’Oie et n’intégreront pas le top 8 à une journée de la fin de la phase classique du championnat. L’entraineur hutois, Benoit Baseil, relativisait cette défaite. "Nous n’étions que 13. Donc, certains joueurs ont disputé l’intégralité de la rencontre. Malgré leur courage, ils n’arrivaient plus à être lucides. Nous étions trop faibles pour cette rencontre. Après huit minutes de jeu, c’était déjà 2-0 alors que j’avais mis en place une tactique ultra-défensive."