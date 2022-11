Robin Dengis l’avoue: « On s’est vu trop beau depuis le début de la saison »

Justement, se sent-il responsable sur l’un ou l’autre but ? "Bah, sur le deuxième but, j’aurais peut-être dû ou pu sortir ou dévier le ballon, dit-il. Mais sur les autres buts, je ne pense pas que je sais faire grand-chose. Sur la frappe des 35 mètres de Crahay, par exemple, je suis ébloui par le soleil. Mais, voilà, je ne pense pas qu’on doive désigner l’un ou l’autre responsable. Le souci, je pense, est collectif…"

Quid du souci alors ? Il serait de quel ordre ? "Je pense qu’on s’est vu trop beau, assure-t-il. On croit trop peut-être que ça va aller tout seul. Puis, Solières avait la rage, lui, une envie qu’on n’a pas eue, qu’on n’a plu. On a fait des résultats ainsi aussi en début de saison, mais on ne réagit pas assez en équipe, je trouve. Il nous faudra réagir. On ne peut pas continuer comme ça. Mais je répète: il n’y a pas non plus péril en la demeure. On va se relancer. " Et histoire d’éviter de galérer, le plus tôt sera le mieux.