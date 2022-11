Oreye remporte le match du Top 5 face à un Oleye déforcé

Avec un visage différent pour chaque mi-temps, Oreye respire la forme depuis la reprise de Sébastien Lapierre à la tête de l’équipe, qui a néanmoins dû pousser une gueulante au repos. "Nous ne prenions aucun duel. Au retour des vestiaires, nous avons plus combiné sur les ailes et ça a été bien mieux. Après, Oleye était vraiment déforcé… " En face, Jean-François Nossin confirmait les propos de l’Orétois. "On s’est effondré physiquement. C’est le genre de matchs où je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Je tiens à féliciter mon frère et Thisnes pour leur victoire. "