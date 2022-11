Nicolas Reuter : "Non, Fize n'est pas en crise"

«Votre faute sur Mailleux méritait une carte rouge»

"Tout d’abord, je m’excuse pour ce geste, cela ne me ressemble pas. Quand je suis au sol et que je me retourne, je pense que l’arbitre va m’exclure. J’ai vraiment cru que j’étais dehors. Après, j’ai dû contourner l’arbitre, je suis trop court, mais je me dis qu’il faut que je prenne la balle. Et l’adversaire arrive plus vite que moi. Peut-être que cela a joué dans la tête de l’arbitre. "

«Fize n’a pas joué au football ce dimanche»

"C’est vrai, on a beaucoup dégagé. En première mi-temps, il était très compliqué de jouer avec le soleil face à nous. On a essayé de proposer quelque chose, mais c’était compliqué malgré un beau terrain. Oui, on n’a pas bien joué au foot, il ne faut pas se voiler la face."

«Actuellement, Fize n’a pas sa place dans le Top 5»

"Tout dépend qui on y met (rires). Après, nous sommes très en dessous de ce qu’on doit faire. Il y a aussi beaucoup d’absents. Eyckmans et Wagemans se sont d’ailleurs rajoutés à la liste. On n’est pas bien avec tous ces absents, qui sont autant de titulaires potentiels. Mais cela n’explique pas tout non plus. "

«La crise couve à Fize»

"Non, car nous sommes tous ensemble. Fize n’est pas en crise. Personne ne crie plus que les autres. Maintenant, on doit se remettre en question à chaque fois. On a l’objectif de ne plus perdre de match jusqu’à la trêve. Si on fait onze sur quinze, ça peut être intéressant. Si on fait cinq sur quinze, cela risque de poser problème… "