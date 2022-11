Maxime Crahay, le buteur que Solières n’attendait pas (vidéos)

Et il n’y a pas que marquer que le portier sait faire dans le jeu. Déviations judicieuses, jeu en un temps, courses entre les lignes: Crahay épate. "Sa vision du jeu est phénoménale, commentait son coach Pascal Bairamjan à la fin de la rencontre. Oui, à mes yeux, il est devenu le numéro 1 dans ma hiérarchie des avants. " Comprenez même devant Curtis Kabeya… Excusez du peu.

Au total, depuis le début de la saison, Maxime Crahay a ainsi planté 5 buts, dont 3 à présent en championnat, un en coupe et un autre en amical. "En réalité, je m’inspire de mon frère Martin Remacle qui joue à Clluj, en D1 roumaine, dit Maxime. Je trouve que c’est plus facile de jouer à l’avant que comme gardien. Si, comme avant, tu as trois occasions, tu en mets une et que c’est 1-0, tu es le héros. Si, par contre, tu sors tout comme gardien et que tu fais une flingue à la 90e, tu es l’anti-héros. Avec mes matchs, je montre que les gardiens savent aussi jouer au football et courir un minimum. On est plus souvent critiqué qu’autre chose comme gardien et là, je pense à tous les portiers qui, comme moi, souffrent…"

À la base, Maxime Crahay évoluait dans le jeu. Puis, suite à une blague, il s’est retrouvé dans les buts. "En fait, c’est Luc Bajza (NDLR: notre éminent collègue) à qui j’ai fait croire quand j’étais gamin que je jouais au but. Il m’a pris au mot et m’a dit: ‘Ben, on va aller faire un test au Standard alors… "

Essai réussi qui vaudra à Crahay quelques belles saisons dans les buts liégeois avant la suite qu’on connaît. " Sincèrement, je prends beaucoup de plaisir à évoluer dans le jeu, assure-t-il. Autant que dans les buts. C’est une expérience différente et je ne me pose pas de questions, en fait. Et tant que je marque, ben, je continue… " Solières s’en frotte les mains: le voilà avec un gardien et un buteur de qualité…