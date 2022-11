Les ambitions d’Amaury Docquier avec Geer : « Pourquoi pas aller en D3 ? »

Toujours bien classés au général, les Geerois, dans le chef de leur entraîneur surtout, restent modestes sur leurs ambitions. Amaury Docquier ose plus: "A un moment donné, il faudra regarder la réalité en face. On est bien parti pour espérer jouer le top 5. On a l’équipe pour réaliser de belles choses. Il faudra voir à la reprise après la trêve… Le tour final ce serait une belle réussite pour nous. À titre personnel, je me suis fixé 10 buts et autant d’assists. J’en suis à 4 et 2 mais en peu de matchs donc, s’il ne m’arrive plus de pépins physiques, je suis bien parti. À 22 ans, le temps est venu d’évoluer plus haut qu’en P1. Pourquoi pas aller en D3 avec Geer? Sinon, j’ai déjà d’autres contacts.".