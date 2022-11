Horten: « L’arbitre a son rôle à jouer dans notre défaite »

Engis B aurait pu signer une belle victoire et performance contre les Liégeois en inscrivant le premier but de la saison, mais également en recollant à deux reprises au score. Pierreuse B, actuel cinquième au championnat, est tombé face à des Engissois qui peuvent se montrer redoutables.

Buts: Pizzato (0-1, 35e), Deblir (2-2, 56e), Lombardo (3-3, 78e).

Limont B 2 – Oreye B 1

C’est en tout fin de rencontre que les Limontois parviennent à rentrer à la maison avec les trois points. Dans le camp orétois, c’est une réelle désillusion. "L’arbitre a son rôle à jouer dans notre défaite, souffle Jordan Horten. Plusieurs phases litigieuses n’ont pas été sanctionnées. En plus de cela, mon gardien se blesse en première période et je dois le sortir à la mi-temps, je n’espère rien de grave."

Buts: Strauven (0-1, 24e), Campana (1-1, 63e), Wattiez (2-1, 85e).

Momalle B 0 – Horion 3

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Momallois. "Nous n’avons pas assez de joueurs et celui qui s’illustre de la meilleure des manières c’est un gars de réserve, c’est dire l’investissement qu’ont mes joueurs, résume Xavier Lempereur, T2 momallois. On ira jusqu’au bout, mais sans joueur avec de la percussion, nous ne pouvons prétendre plus. C’est comme ça…"