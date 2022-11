Haneffe: même mauvaise dynamique

Pourtant, pendant toute la première période, on y a cru. Avec un excellent Szabo claquant les 8 premiers points du match et enchaînant sur une prestation solide, les Templiers trouvaient un bon rythme avec un jeu collectif où tout le monde s’exprimait. Avec les montées au jeu de Tassin et les premières minutes de la saison de Dessart, on voyait même tous les joueurs marquer dans un 2e quart d’excellente facture pour claquer 22 unités et rejoindre les vestiaires en tête: 38-37. "13 assists, de bonnes options, une implication de tous. Franchement, nous montrions du beau basket même si, défensivement, cela reste compliqué mais il faudra faire avec toute la saison. Physiquement, c’est un combat de tous les instants et on n’a plus nos sentinelles défensives pour limiter les marqueurs adverses, note le coach. Maintenant, la reprise a été, comme tous les 3es quarts depuis des semaines, catastrophique. On n’a plus rien montré. Défensivement, on a baissé les bras puisqu’on ne travaillait plus collectivement et que, devant, on ne marquait pas, ce qui reste le moteur de ce groupe."

Un terrible 17-34 sans réaction qui était évidemment impossible à combler. Car, si sur le dernier quart, Swolfs, Berger et Lerkhofs allumaient de partout, rentrant 32 unités, c’était peine perdue. Les Ixellois avaient suffisamment d’avance et continuaient à alimenter le marquoir que pour ne plus être inquiétés. Dès lors, au regard de la dynamique inchangée, sauf énorme surprise, on ne voit déjà plus trop comment Haneffe pourrait encore briguer quelque chose dans cette saison.

QT: 16-18, 22-19 (38-37), 17-34 (55-71), 32-24.

HANEFFE: Berger 16, Swolfs 8, Tassin 5, Dessart 4, Ewbank 2, Henrard 7, Kerkhofs 13, Szabo 26, Collombon 6.