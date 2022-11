"Je n’avais jamais ressenti ça de ma vie, dit-il. Quand j’ai vu ma jambe, j’ai tout de suite compris que c’était très grave. Elle ne tenait plus, c’était assez choquant pour moi et mes coéquipiers qui étaient tout près."

Opéré dimanche soir à l’hôpital de Grammont, l’ancien pro tente de garder le moral. "Par rapport à dimanche, ça va beaucoup mieux. Je suis sous antidouleur et la douleur est supportable. On m’a placé deux broches, explique le Stockali qui a déjà pu sortir de l’hôpital ce lundi. "Ma famille vient me chercher fin d’après-midi (NDLR: l’interview a été réalisée à 13h). J’ai hâte de revenir chez moi."

À 34 ans, Ritchie Kitoko s’interroge forcément sur la suite de sa carrière. "C’est la première grosse blessure de ma carrière. Dimanche, quand j’ai reçu le coup, j’ai dit que c’était fini. Ce lundi, j’estime que c’est du 50/50, avoue le médian. Je suis néanmoins conscient que ce sera compliqué de revenir. Si je suis de retour sur un terrain, je ne sais pas si j’oserais encore aller aux duels comme avant. Je me prononcerai dans les prochains mois."

Car Kitoko doit d’abord penser à sa rééducation.

"Pendant huit semaines, je ne dois pas poser le pied au sol. Ensuite, Ensuite, je passerai de nombreuses semaines en rééducation. Mais je ne lâcherai rien et je sais qu’il y a des choses bien plus graves dans la vie. Il faut que j’aille de l’avant."

Prompt rétablissement, Ritchie!