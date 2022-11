Football : Aladin Bizimana (Warnant) sélectionné avec l'équipe nationale du Burundi

« Je ne connais aucun de mes compagnons de jeu »

Arrivé de Herstal la saison passée pour suppléer Nicolas Pire en cas de blessure, le jeune talentueux gardien a eu la chance d'être rapidement titularisé suite à la hernie discale de Nicolas. Depuis, il a croqué à pleine dent dans l'opportunité qui se présentait d'être le titulaire. Évidemment, les performances de qualité d'un jeune gardien attirent les regards. "Si je suis sélectionné, je le dois en grande partie au travail de toute l'équipe de Warnant et son staff qui m'ont certainement valorisé. Mes bonnes sorties ont tapé dans l'oeil du manager burundais, Mutima qui m'a connu en 2019 avec l'équipe nationale des moins de 23 ans. Et aussi grâce à mon agent."

C'est assurément une belle récompense pour un jeune garçon de 22 automnes. "C'est une grande fierté, savoure-t-il. Je ressens un sentiment très spécial. Honnêtement, je ne connais aucun de mes compagnons de jeu. Je vais les découvrir ce soir (NDLR: lire lundi) à l'entraînement programmé à 18h. Tout l'effectif n'est pas encore présent. Il arrivera au compte-gouttes. Nous jouerons notre premier match ce mercredi contre la Côte d'Ivoire et samedi, ce sera face à la Guinée."

Présent face à Waremme...dimanche

Et dimanche prochain, on retombe de son nuage, les pieds sur terre pour affronter Waremme dans un derby local un peu déroutant. "Absolument, affirme-t-il. Je serai de retour durant la matinée. Je suis, pour l'instant, concentré entièrement sur Warnant où le groupe vit bien. Nous prenons match par match sans aucune pression. Nous voulons aller le plus loin possible dans ce championnat. D'ailleurs, notre collectif a encore fait la différence ce week-end. Même menés au score, nous sommes restés sereins. Nous avons continué à jouer notre jeu. Et au final, la récompense est tombée."

Avec toutes ses satisfactions footballistiques, il est vraiment important d'avoir la tête sur les épaules. Sinon parfois l'euphorie de l'instant présent vous fait prendre de mauvaises décisions. Ce que nous ne souhaitons nullement au sympathique belgo-burundais.