"Non, pourquoi cette question ?" lui avons-nous répondu.

"Il n’arrête pas de crier et parfois d’encourager ses coéquipiers !"

Il est vrai que Florent Marly n’est pas avare de conseils ou de remarques parfois truculentes. Arrivé cette saison en ligne droite de Richelle après être passé par Hamoir et Lensois, le dernier rempart est un peu le relais de son coach et il n’hésite pas à donner de la voix, chose qui manquait cruellement la saison dernière.

Du haut de ses seulement 27 ans, il explique. "Il est vrai que c’est un peu malheureux qu’on n’entende que moi sur le terrain mais c’est dans mes gènes et c’est un peu ainsi dans le vestiaire aussi. Je me suis directement bien senti dans ce groupe et ce club. On dirait que j’ai toujours été là. Le courant passe bien avec tout le monde. J’essaye aussi de faire profiter ce groupe assez jeune de mon expérience. Ma position sur le terrain est aussi un atout. Me prononcer sur le fait d’être à Huy pour un long bail est difficile mais pourquoi changer de club quand on s’y sent bien ?"