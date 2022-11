Christiaens: « Wanze/Bas-Oha mérite sa victoire »

Dans le clan mosan ; Jean-Yves Mercenier ne pouvait qu’apprécier le succès de ses poulains. "C’est une très belle victoire, insistait-il. J’ai retrouvé la vraie équipe de Bas-Oha avec toute sa grinta et sa volonté de vouloir jouer au football. Nous devons profiter de nos qualités. Nous aurions déjà pu rentrer à la mi-temps avec un but d’avance. Pourtant en dernière minute, j’ai dû remplacer Moureaux qui ne se sentait pas à 100%. Même lorsque Hannut nous a mis en difficultés nous n’avons pas paniqué. Nous sommes restés solidaires et lucides pour l’emporter."