Braives avait mieux cerné l’importance du match

Dès la deuxième minute, Fernandez s’élève plus haut que tout le monde sur un coup franc de Bawin et place les siens aux commandes. Le match est lancé. Du moins, pour les locaux. Supérieurs dans l’entrejeu, les médians braivois ne cessent de lancer un Charlier qui fait mal aux Momallois. Ista doit d’ailleurs se montrer vigilant à plusieurs reprises. Le portier des Canaris est néanmoins battu lorsque Mazuy devance sa sortie. Mais la tentative de l’attaquant manque de puissance pour franchir la ligne. En face, Ribeaucourt et consorts réagissent timidement comme sur ce coup franc de l’ancien waremmien qui trouve les gants de Dorval, confirmé dans les cages de Braives. Quelques minutes avant la mi-temps, Mazuy est mis sur orbite par les siens mais loupe son face-à-face.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre évolue quelque peu. Les visiteurs, sans être spécialement tranchants, prennent le jeu à leur compte. Tout profit pour des locaux qui reculent un peu pour gérer leur avantage. Le match s’équilibre. Mais la prochaine pièce va bel et bien tomber du côté d’un Braives plus serein que son opposant. Bawin obtient un penalty que le capitaine convertit lui-même. L’écart est fait et, cette fois-ci, Braives ne jouera pas avec son bonheur. Momalle pourra regretter son entame de match qui a permis à son adversaire de jouer en véritable gestionnaire pour empocher la victoire. Trois points qui replacent les Braivois à deux points du leader jehaytois qu’ils affronteront dimanche prochain.

Arbitre: Thomas Leroy.

Buts: Fernandez (1-0, 2e), Bawin (2-0 sur pen, 65e).

BRAIVES: J.Dorval, Ganci, Bosman, Pire, Dokens, Fernandez, Fraccari, Bawin (88e L.Dorval), Vangerven (76e Di Rosa), Charlier, Mazuy (81e Preud’Homme).

MOMALLE: Ista, Doverin, Streel, Pohl, Nawezi, Hotton, D’Agostino, Morhet, Vanstechelman, Ribeaucourt (72e Sanna), Knuts (72e T.Rovny).