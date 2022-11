Abdoulaye Ndiaye, une doublure de luxe à Hannut

De plus, l'intensité du niveau de jeu en P1 est logiquement plus élevée qu'en P4. "Cela ne m’a pas spécialement perturbé, poursuit l'habitant d'Engis. Je m'entraîne chaque semaine avec l'équipe première. J'espère d'ailleurs que ce ne sera pas ma dernière apparition. J'avais déjà eu l'occasion d'évoluer avec elle mais c'était uniquement lors de matchs amicaux."

Il faut certes un début à tout. "Bien sûr, je suis déjà très heureux d'être là. C'est ma deuxième saison à Hannut. C'est Manu Christiaens qui avait contacté mon papa parce qu'il cherchait une doublure pour le gardien titulaire. J'étais à Jehay après avoir fait mes classes à Seraing et principalement à Huy. L'opportunité était intéressante vu que j'ai tout de même envie de jouer le plus haut possible."

Dommage, la victoire n'était pas au rendez-vous pour fêter dignement votre intronisation. "Je pense que certains garçons n'ont pas évolué à leur niveau habituel. Nous avons manqué d'envie et de justesse dans les passes. Je ne m'étendrai pas sur la tactique respectée ou pas vu que je ne suis pas continuellement présent dans le groupe lors de la théorie."

Pour une première apparition devant un public venu en masse vu la présentation des équipes de jeunes du club, la prestation du dernier rempart des Verts n'est certainement pas passée inaperçue. "C'est dommage d'avoir encaissé deux buts, avoue le longiligne gardien d'1,96 m. Mais j'étais impuissant sur ces deux réalisations. Toutefois, je voudrais m'améliorer dans la communication avec mes partenaires. Car, plus on parle, plus on est présent dans la rencontre."

L'obstination est un des chemins de la réussite.