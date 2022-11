Avec la montée, les Brabançons prenaient rapidement la partie en main. Sur un centre de Bova, Bailly prolongeait le cuir devant le but de Bizimana. Lufimbu passait un fifrelin à côté de l’ouverture du score. Sur la ripose, Scevenels, au taquet, se heurtait à Vandermeulen suite à une perte de balle de Devel. Lentement mais sûrement, Warnant prenait possession de l’aire de jeu. "Nous avons le temps", temporisait Debefve qui revenait d’une longue blessure pour remplacer Piette suspendu. Malheureusement une transversale de Biscotti était interceptée par Depotbecker qui filait vers le but pour mystifier Bizimana (0-1). Un Bizimana qui rejoindra, dès demain, l’équipe nationale du Burundi à Marrakech pour un tournoi intime. Il devrait être de retour dimanche prochain pour accueillir Waremme.

Malgré leur but de retard, les Hesbignons ne s’affolaient pas. Ils gardaient leur lucidité. Fransolet servait idéalement Scevenels qui rencontrait la parade du gardien visiteur. Cependant sur un centre de Mavuba de la gauche, Mabanza couchait Vandermeulen. Le ballon repoussé était directement mis à profit par Scevenels attentif (1-1).

Ce coup de massue avant la pause pour les Rebecquois empirait dès la reprise. Ganiji, de la gauche, rentrait dans l’axe du but. Sa frappe écrasée surprenait toutefois Vandermeulen (2-1). Les protégés du président Houssa avaient certainement fait le plus dur en prenant l’avance. Les Rouge et Blanc avaient le mérite de continuer d’y croire. Depotbecker liftait un coup franc qui Bizimana déviait habilement. Mais ce Warnant-là avec son avance était difficile à manœuvrer. Et de fait, Biscotti servait un caviar en retrait à Mabanza qui se faisait un plaisir de retourner l’infortuné gardien visiteur pour la troisième fois (3-1). La messe était dite. Une fois de plus, les pèlerins verts n’avaient pas prêché dans le désert.

Arbitre: Jérôme Meys.

Cartes jaunes: Mavuba ; Piret.

Buts: Depotbecker (0-1, 28e), Scevenels (1-1, 45e), Ganiji (2-1, 47e), Mabanza (3-1, 76e).

WARNANT: Bizimana, Timmermans, Debefve, Dejoie, Biscotti (86e Biatour), Fransolet (89e Louknine), Scevenels (81e Dago), Cavillot, Ganiji (68e Aharrh), Mabanza, Mavuba.

REBECQ: Vandermeulen, Devel, Kouame (76e Demolie), Depotbecker, Cordaro, Piret, Lufimbu (68e Da Silva), Bova, Delsanne, Bagayoko, Bailly (46e Contino).