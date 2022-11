Handball - Une défaite qui fait très mal à Amay

Plusieurs erreurs qui, à chaque fois, se transformaient en but Limbourgeois. Comme celle de donner la balle à l'adversaire sur une rentrée ou de laisser filer le cuir à portée de main après un gros arrêt de Saghir ou encore de shooter en plein sur le gardien alors qu'on était seul, sans pression, face à lui. Avec, aussi, des rotations compliquées. Et sans compter sur un arbitrage très tendancieux dans les moments-clés, au grand dam du coach. "Je ne rouspète jamais sur eux mais comment expliquer d'avoir deux semaines consécutives la même paire néerlandophone qui était déjà limite contre Pelt, contre, en plus, ici, une équipe de la même région ? Amay n'a peut-être pas de poids auprès de la fédération ? Ils nous obligent à jouer à quatre pour des fautes qui étaient exactement les mêmes en face mais, elles, sifflées sans exclusion. Et je ne parle pas de la dernière sur Hakim Saghir."

À cet instant, alors que les Noirs étaient menés 25-26 (54e), le gardien amaytois a été littéralement balancé dans sa zone par un Trudonnaire qui ne s'excusait même pas. Amay aurait ainsi pu avoir un avantage numérique qui aurait changé la donne. Pour cela, il aurait aussi fallu que les Noirs ne gaspillent pas trois attaques dont un shoot de Brialmont, en verve, sorti derrière la ligne pour Amay, pas pour l'arbitre. Malgré un but sur le buzzer de De Cecco, Amay échouait sur le fil, à nouveau.

Arbitres: Mirisola - Houbrechts

Évolution du score (par 10'): 4-4, 8-8, 14-13, 20-19, 24-26, 29-30

HC AMAY: gardiens: Saghir (60') et Pucci ; Brialmont 8, Agnello (2x2') 2, Destexhe 1, De Cecco (2') 2, Khaldi (2x2') 0, Mollate (2') 2, Rischette 6, Tilman 5, Tilliere 0, Thirion 2, Tzenoff -, Pagnoul -

SAINT-TROND: gardiens Vanden borre (60') ; Barthels (2') 3, Vancronenburgh 0, Krasuski 1, Carpentier Jo. (2') 5, Boyen 0, Nuytens 0, Méode 6, Geurts 0, Mercenier (2') 5, Carpentier Je. 1, Coenen (2') 1, Carpentier Ja. 1, Kranzen 6.