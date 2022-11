Saison sans doute terminée pour Richie Kitoko. ©- 

On jouait bientôt la 40e minute quand un fait de jeu banal allait se transformer en une tragédie pour Richie Kitoko, le capitaine de Stockay. Sur une phase anodine, Koné voulait frapper le cuir. Mais Kitoko le déviait juste avant et voyait le pied de l’attaquant acrenois lui frapper violemment la jambe. Le bruit du choc était impressionnant et apeurant. Le joueur savait que la donne était grave. Il criait de suite "Ma jambe est cassée" à plusieurs reprises. L’ancien de l’Udinese était pris en charge par les deux staffs en l’attente de l’arrivée des secours. Il fut ensuite emmené en ambulance et amené vers l’hôpital de Grammont afin de subir les premiers examens. " Il souffre certainement d’une fracture du tibia et devrait être opéré dans la soirée, détaille son coach, Manuel Valoir. J’ai une grosse pensée pour lui et pour sa famille. C’est très dur pour mon capitaine. C’est un garçon exceptionnel que j’ai fait venir. Il est l’âme du groupe et aussi la bienveillance de notre noyau. On a un petit noyau de 18 joueurs et on perd là un nouvel élément qui est très important par son expérience. Car on est très jeune. Cela a été compliqué dans la demi-heure d’arrêt. On était tous dans l’émotion. Moi le premier. Les cinq minutes de la reprise, on n’y était plus. Mais on a pu se recadrer. Mes joueurs ont su faire le boulot.