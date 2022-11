Monstrueux, Solières gifle un Verlaine bien moribond

Les dix premières minutes sont équilibrées. Mais, très vite, pourtant, Solières passe devant. Dès la 16e minute, un corner est repris par Lokando qui d’un coup de tête rageur donne l’avance à ses couleurs. Logique tant la grinta locale s’imposait progressivement (1-0). Juste avant ça, Crahay, déjà, avait alerté Dengis. Les choses ne traînent pas car dans la foulée, un centre de Verbist arrive à Suray qui canonne à bout portant. Solières est sans pitié. C’est 2-0 et c’est totalement mérité pour les Hutois en feu.

On assiste à un vrai festival des Hutois pas du tout repus. Avec un match de dingue de Maxime Crahay. Le portier s’offre d’abord un but… sur coup franc devant le rectangle qui ne laisse quasiment aucune chance à Dengis (3-0). Le nouvel attaquant de Solièrs exulte en s’étonnant même lui-même mais son but ne doit pourtant rien à personne.

3-0 à la pause et il n’y a rien à dire: Verlaine est en dessous de tout, Solières au-dessus de tout. C’est du même accabit en seconde période, du moins lors du premier quart d’heure. Verlaine sait qu’il n’a plus rien à perdre et Segatto passe à trois derrière. Mais cette prise de risque ne donne pas grand-chose au final. Solières reste la meilleure équipe et de loin. Arrive alors le but de l’après-midi: placé à 35 mètres du but, Maxime Crahay, encore lui, place un obus en pleine lucarne qui ne laisse du coup aucune chance à Dengis. 4-0 et tout Solières croit rêver. Crahay est ensuite à deux doigts du 5-0 avec un lob qui est sauvé sur la ligne. Et Verlaine dans tout ça ? Ben, rien. Ou presque avec un léger baroud d’honneur et quelques incursions dans le camp d’en face.

Arbitre: David Bertholet.

Cartes jaunes: Chubaka, Debra, Constant, Monin, Bartholomè.

Buts: Lokandp (1-0 14e), Suray (2-0 21e), Crahay (3-0 27e), Crahay (4-0 59e).

SOLIÈRES: Bairamjan, Bartholomè, Verbist, Bacananwo, Vancopenolle, Monin, Lokando, Peisson, Suray (86e Baumans), Arénate (88e Bouarfa), Crahay (80e Kabeya).

VERLAINE: Dengis, Debra, Van Hove, Doyen, Ramadani, Reciputi, Dago, Barry (19e Chubaka), Jamar, Gilsoul (46e Limbourg), Gosselain (46e Constant).