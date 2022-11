Le rouleau compresseur thisnois est lancé vers le titre

Car, hormis un débordement de Melingui, surprise dans le onze de base de Franck Walo, pour une déviation au-dessus du but de Daniel, Strée n’aura plus eu l’occasion de vibrer. Au quart d’heure, Lionel Dock sort un arrêt époustouflant sur une tête de Guillen. Mais trois minutes plus tard, Valentin Petit est fauché par Robin Carlozzi dans le rectangle. Un penalty indiscutable que Mathieu Belme transforme tranquillement… avant d’en louper un autre trois minutes plus tard. Robin Carlozzi est à nouveau coupable d’une faute dans le rectangle. L’ancien médian de Tirlemont frappe du même côté mais Lionel Dock, comme la semaine passée à Vyle-Tharoul, a la main ferme et remporte son face-à-face. Après cela, Thisnes ne va éprouver aucune difficulté à contrôler le jeu. Et si Benjamin Petit va trouver la latte de la tête, c’est finalement Parthoens, fraîchement monté au jeu, qui va faire le break et donner au marquoir son allure définitive.

Avec cette victoire méritée, les gars de Pierre Longueville viennent de prouver qu’ils étaient définitivement les grands favoris pour le titre. L’expérience et la maîtrise en toutes circonstances du groupe hesbignon n’ont décidément rien à faire à cet échelon provincial.

Arbitre : André Graindorge.

Carte jaune: Melingui

Buts : Belme sur pen (0-1, 18e), Parthoens (0-2, 86e).

STREE : Dock, Pasquiers, Guilmet, Grégoire (83e Brnadic), R.Carlozzi, Feyenklahsen, Izzi (65e Akpandja), Hotton, F.Niedt, Melingui (77e Jusufi), Murtezi.

THISNES : Daniel, De Vierman, Belme (60e Ghafghaf), V.Petit, Guillen Gonzalez (48e Parthoens puis 87e Rosmeulen), Adam, Vanderveck, Landrain (77e Sasso), Dierickx, B.Petit, Vandenberg.