Hamoir prend un bon point à Tubize

Vu la physionomie de la première période, on pensait que le verrou sauterait facilement en seconde. Mais c’était sans compter sur le remaniement tactique opéré à la mi-temps par le coach d’Hamoir, qui décidera de sacrifier un attaquant pour renforcer sa défense. Une tactique et un scénario qui auront bien failli conduire Hamoir à la victoire puisqu’à l’heure de jeu, les visiteurs hériteront d’un penalty et l’opportunité d’ouvrir le score. Mais comme souvent dans ces cas-là, Thomas De Bie, le portier tubizien, sauvera les siens en détournant l’envoi de Macé. Un fait de match qui aura, paradoxalement, le don de réveiller Hamoir, qui délivrera une fin de partie solide et empêchera la RUTB de se montrer dangereux et surtout d’enchaîner un sixième succès d’affilée.

Une soirée en demi-teinte donc pour les Tubiziens que leur coach souhaitait tout de même relativiser au moment de quitter la pelouse. "Même si beaucoup penseront que c’est une fin de série, on peut voir le verre à moitié plein et se dire qu’on continue notre série sans défaite. On savait que face à cette équipe d’Hamoir, qui évolue toujours avec un bloc bas, on allait éprouver pas mal de difficultés. On a eu des temps forts une première mi-temps que nous ne sommes pas parvenus à concrétiser, et dans ce genre de situation, on sait qu’au plus on tarde à marquer, au plus on donne confiance à l’équipe adverse. Hamoir n’est pas invaincu depuis dix rencontres pour rien, c’est du solide. Cependant, il n’y a rien de mal de fait, on garde le zéro derrière malgré un penalty. Notre secteur offensif, en réussite depuis plusieurs semaines, a été moins inspiré ce soir."

Arbitre: Loockc L.

Cartes jaunes: Lahaque, Afallah.

RU TUBIZE-BRAINE: De Bie, Ouahouo, Delhaye, Patris, Garlito (87' Taroli), Leite (67' Afallah), Aarab (85' Butera), Denayer, Tepe, Giusto, El Omari

HAMOIR: Rausin, Tietcheu, Dianda, Masset, Guilmi (45' Ceylan), Yilmaz (84' Donlefack), Lafalize (84' Mukendi), Macé, Teise, Biersard, Lahaque.