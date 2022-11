Football - P1 : Un Faimes - Fize bien bien triste

Et pourtant, tout semblait réuni pour qu’on s’amuse: un derby, deux équipes à la recherche de points et un grand soleil. Mais c’est loin d’avoir été le cas… Si bien qu’il est facile de compter le nombre de tirs cadrés dans le premier acte: zéro. Peut-on à peine noter des tentatives de Massar, Gillard, Hauteclair, Mailleux et Grommen, mais aucune n’a le don d’inquiéter Houart ou Firquet.

Un rapide café et un morceau de tarte plus tard, le deuxième acte reprend sur un rythme un brin plus rapide. Là où les blocs étaient bien compacts durant les 45 premières minutes, les lignes s’étirent et le ballon file d’un côté à l’autre. Et les occasions suivent. Houart se détend pour les photographes sur un coup franc de Vandervost alors que Firquet doit se coucher à deux reprises sur des envois enroulés de Venner et Mostade. Mais l’occasion la plus franche, si l’on peut l’appeler ainsi, survient quand, à vingt minutes du terme, le centre-tir piqué de Mihesso est dévié au-dessus de sa transversale par Houart.

Il ne se passera plus rien durant le dernier quart d’heure si ce n’est une succession de fautes, de changements et de rouspétances, surtout côté fizois. Qu’importe, le score nul et vierge vient logiquement couronner un affrontement qui n’aura eu de derby que le nom tant les ingrédients qui composent habituellement ce genre de matchs n’ont pas été mis en place par les 22 acteurs.

Fize concède ainsi son premier partage de la saison, mais cela ne suffit pas aux hommes d’Olivier Parmentier pour revenir dans le Top 5. De leur côté, les Faimois confirment leur solidité face aux autres équipes régionales après avoir accroché Wanze/Bas-Oha et pris le meilleur sur Geer. Mais la victoire d’Aubel renvoie les Verts dans la zone rouge… Comme quoi, avec des nuls, on avance, mais peut-être pas assez vite.

Arbitre: Jérôme Baeke, assisté de Bonaventure Kagné et Damien Dodeigne.

Cartes jaunes: Reuter, Venner, Diomande.

FAIMES: Houart, Mostade (70e Arcadipane), Diomande, Genette, M.Renson, Venner, Simon, Grommen (67e Tamoh), Mailleux, Hauteclair (60e R.Vinchent), Petitpré.

FIZE: Firquet, Damsin, Sbaa, Demaerschalk, Nzembo, Gillard, Reuter (86e Zielonka), Vandervost, Mihesso (84e Wynants), Licour, Massar (69e Erivelton).